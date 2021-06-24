Zonguldak’taki korkunç olayın perde arkası! Vinçten düşerek hayatını kaybetmişti! 400 TL için ölmüş

Reklam ve tabela işi yapan Burak Çavdar ile arkadaşı İlyas A., vinçle binanın 5'inci katına çıktı. Burak Çavdar, partinin cam reklam kaplamasını yaptığı sırada vinçten beton zemine düştü. Emniyet kemeri takılı olmadan çalışma yaptığı iddia edilen Çavdar, yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Çavdar'ın ölümüyle ilgili firma sahipleri ve vinç operatörünün de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayda sorumlulukları olduğu belirlenen vinç operatörü İ.K., firma yöneticileri H.D., G.D. ve H.Z. hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz 4 sanık ve İlyas A. ile avukatlar katıldı.