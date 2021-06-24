Türkiye güzeli doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun itfaiyecilere bıraktığı miras davası: 25 milyon lira 272 kişiye paylaştırıldı
1936 yılında Türkiye güzeli seçilen doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun ölmeden önce hazırladığı vasiyatnamede kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi görevlilerine bıraktığı miras davası karara bağlandı. Mahkeme, Sakaoglu'nun 25 milyon liralık mirasını 272 kişi arasında paylaştırdı.
İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mirasçı itfaiye erleri ve avukatları hazır bulundu. 18 yıl süren davada mahkeme, Sakaoğlu'nun mirasından 272 kişinin faydalanmasına dair karar verdi. Mahkeme aralarında Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun manevi oğlu, avukatı ve itfaiyecilerinde aralarında bulunduğu 272 kişinin mirastan faydalanacağını açıkladı. Paranın mirasçılar arasındaki paylaşımını ise tereke memurunun yapacağını belirtti.
ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTILAR
Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan bir kısım mirasçıların avukatı Rukiye Pınar Aslan "12 milyon lira civarinda bir ana para vardı. Onun şu an 25 milyon lira civarında faizi işledi. Öncelikle faiz dağıtılacak. Daha sonra da ana paranın 3 ayda bir işleyen faizi ve gayrimenkul gelirleri de itfaiye erlerine dağıtılmış olacak" dedi. Dava sürecinde hayatını kaybeden müvekkilleri olduğunu söyleyen avukat Aslan "Onların da mirasçıları sadece bu paranın faiz kısmını alabilecek. Bundan sonra işleyen faizden faydalanamayacaklar maalesef" dedi.
"BİZİM İKİNCİ ANNEMİZ MAHMURE ANA'DIR"
Mirasçılardan İlyas Kuşaklı, "Herkesin bir annesi vardır ama Mahmure anne bizim de annemiz oldu. Mahmure Ana'yı kurtardıktan sonra süreç olarak bu zamana kadar 18 yıldan beri devam etti. Mahmure Ana'ya Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Mahmure Ana'yı unutan insan bence düşük karakterli biridir. Bizim ikinci annemiz Mahmure Ana'dır. Ben para ile köyümün mezarlığına çeşme getirmek istiyorum. Şile'de oğlumu kaybettim boğuldu. Onun hayratına çeşme yaptırmak istiyorum" şeklinde konuştu.
OLAYIN GEÇMİŞİ
1909'da dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu, 4 yaşında evlerinde çıkan yangından Fatih İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. 1936'da Türkiye güzeli seçilen Sakaoğlu, tıp eğitiminin ardından kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu ile evlendi. 7 yıl ABD'de çalışıp, Türkiye'ye dönen çiftin çocukları olmadı. 1999'da eşini kaybeden Sakaoğlu, Fatih'teki dairesinde yalnız yaşamaya başladı. İlk yangından 83 yıl sonra evinde çıkan yangında yeniden alevler arasında kalan Mahmure Sakaoğlu, bir kez daha Fatih İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sakaoğlu, ölmeden önce hayatta kalan tek yakını kardeşi emekli albay Selahattin İzmirli'yi görmeye gitti. Ancak kardeşi görüşmek istemedi. Sakaoğlu da 2000 yılında kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamesinde, bütün mal varlığını kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı'nda görevli itfaiye erlerine bıraktı. Vasiyetnamesinde; Fatih'teki dairesinin satılmayıp, kirası ile bankada mevcut dolar ve Türk lirasının (12 milyon TL) sonsuza dek bankada kalmak şartıyla faizlerinin her 3 ayda bir alınarak, Fatih itfaiye erlerinin müdüründen kapıcısına kadar aynı miktarda ödenmesini istedi. Ayrıca manevi oğlu Mustafa Bakır'a enflasyona göre otomobil ile geçineceği paranın toplanan faiz ve kiradan peşin verilmesini istedi. Mahmure Birsen Sakaoğlu, 2003 yılında, 94 yaşında hayata veda etti. Selahattin İzmirli ve 4 yeğen, vasiyetnameye itiraz etti. Bu sırada Fatih İtfaiyesi'nde 316 itfaiyeci vasiyetnamenin lehtarı olmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi 263 itfaiyeciyi lehtar saydı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava 18 yıl sürdü. Bu süreçte davaya dahil olan kişi sayısı 349'a ulaştı. Mahkeme, vasiyetnamenin iptali davasını reddetti. Yargıtay kararı onadı. Sakaoğlu'nun vasiyetnamesinde 'Bir kuruş dahi vermeyin' dediği kardeş Selahattin İzmirli, dava sürerken hayatını kaybetti. Sakaoğlu'nun, bankadaki parası ise, aradan geçen sürede faiziyle birlikte 37 milyon liraya ulaştı. Paranın faiz tutarı olan 25 milyon lira, bugün görülen Tenfiz Davası'ndan çıkan karar ile mirasçı kabul edilen isimlere, belirlenen oranlarda paylaştırıldı.
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