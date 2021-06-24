Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı! Batman'da korku dolu o anlar

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi'nde seyir sırasında otobüsün motor kısmında çıkan yangını kısa sürede fark eden otobüs şoförü yangın tüpü ile müdahalede bulunarak, otobüsün tamamen yanmasına engel oldu.

ŞOFÖRÜN MÜDAHALESİ TAKDİR TOPLADI

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde otobüs şoförünün soğukkanlılıkla hızlı bir şekilde yangına müdahale etmesi takdir topladı.

Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.