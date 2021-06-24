Van’da korkutan deprem! AFAD son depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.,





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Sarsıntı saat 16:59'da meydana gelirken depremin yerin 6.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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