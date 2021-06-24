24 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van’da korkutan deprem! AFAD son depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı

Van’da korkutan deprem! AFAD son depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan son depremle ilgili gelişmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ayrıntılar haberimizde...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
ABONE OL
Van’da korkutan deprem! AFAD son depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.,



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Sarsıntı saat 16:59'da meydana gelirken depremin yerin 6.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

2021 SON DEPREMLER LİSTEDİ - AFAD CANLI TAKİP

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA