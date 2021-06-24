32. kattan atlamıştı! Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme
Ataşehir'de 9.9 milyon lira nakit para ile çalıştığı holdinge giden 41 yaşındaki Sibel Koçan, çalıntı plakalı araçla gelen 3 gaspçı tarafından başından vurulup öldürüldü. Cinayetten saatler sonra ise eski eşi Süleyman Aydın, bir rezidansın 32'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre; Süleyman Aydın'ın gasp ile bir bağlantısının olmadığı tespit edildi.
İstanbul Ataşehir'de yaşanan sır dolu gasp olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin 6'sı Pazartesi günü adliyeye sevk edilmiş içlerinden E.V. tutuklanmıştı. Adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin arasında olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişinin de olduğu tespit edildi.
3 GASPÇI TARAFINDAN BAŞINDAN VURULUP ÖLDÜRÜLDÜ
Ataşehir'de geçtiğimiz hafta evinde bulunan 9.9 milyon lira nakit parayı 3 parça çanta ile aracına alıp çalıştığı holding binasına giden Yönetim Kurulu Üyesi 41 yaşındaki Sibel Koçan çalıntı plakalı araçla gelen 3 gaspçı tarafından başından vurulup öldürüldü. İçerisinde 3.3 milyon lira dolu çantalardan biri ise gasp edildi.
32. KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ
Koçan'ın oturduğu Rezidansın üst katında oturan ve eski eşi olan Süleyman Aydın ise olaydan kısa bir süre sonra 32. Kattan atlayarak intihar etti. Aydın'ın intihar etmeden hemen önce Sibel Koçan'ın ablasını telefonla arayıp; "Sibel gitti ben de onun gittiği yere gidiyorum" dediği öğrenildi.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çalıntı plakalı araçla kaçan gaspçılar son olarak Kurtköy güzergahında göründü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilk günden bu tarafa yüzlerce kamera görüntüsü inceledi. Saatlerce çalışma yaptı, olayla bağlantılı olan 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin 6'sının Balıkesir'de yurt dışına kaçma planları yaparken kıskıvrak yakalandığı öne sürüldü.
İNTİHARIN GASPLA İLGİSİ YOK
Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Koçan'ın ölümünün ardından intihar eden Süleyman Aydın'ın gasp olayı ile bir bağlantısının olmadığı tespit edildi.
OLAYI GERÇEKLEŞTİRENLERDE ALINDI
Gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı geçtiğimiz Pazartesi günü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Kalan 7 şüphelide bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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