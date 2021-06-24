Sahte altın operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin yakalandığı adreslerdeki aramalarda ise 14 telefon, 1679 vizyon küpe, 21 kolye ve kolye parçası, 17 çift küpe, 42 bileklik ve bilezik parçası, 2 altın ayar test cihazı, 2 yazı ve desen aleti, 28 pul, 12 çeşitli kuyumcular adına düzenlenmiş isim ve ayar damgaları, sahte yarım ve tam altın ile 3 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.