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İran sınırında drone ile yapılan operasyonda 29 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda drone ile 2 kişinin araziye gömdüğü tespit edilen çantada 29 kilo eroin ele geçirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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İran sınırında drone ile yapılan operasyonda 29 kilo eroin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve Hangedik Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Çaldıran ilçesinin Alakaya Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi. Ekipler, İran sınıra yakın bir noktada 2 kişinin araziye çanta gömdüğünü tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, çantada, 29 kilo eroin ele geçirdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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