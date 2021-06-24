İran sınırında drone ile yapılan operasyonda 29 kilo eroin ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda drone ile 2 kişinin araziye gömdüğü tespit edilen çantada 29 kilo eroin ele geçirildi.
YAŞAM DHA
İl Jandarma Komutanlığı ve Hangedik Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Çaldıran ilçesinin Alakaya Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi. Ekipler, İran sınıra yakın bir noktada 2 kişinin araziye çanta gömdüğünü tespit etti.
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