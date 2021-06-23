Son dakika: Bu acının tarifi yok! Konya'da 3 çocuk yanarak hayatını kaybetti

Mahalle sakini ve olayın görgü tanığı olan Suriyeli bir genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, evden yükselen dumanları görür görmez yardıma koştuklarını söyledi.

Çocukların üst katta uyuduktan sonra, baba ve annenin eve misafirliğe gelen amcalarıyla alt katta vakit geçirdiğini ifade eden genç, "Anne ve babanın üst katta çıkan yangından ilk başta haberleri olmamış. Komşular haber etmiş. Daha sonra dışarıya çıkarak yardım istemişler." diye konuştu.