Son dakika: Bu acının tarifi yok! Konya'da 3 çocuk yanarak hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Konya'nın Selçuklu ilçesinde gece yarısı Suriyeli bir ailenin yaşadığı müstakil bir evde bir anda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesinin ardından evde bulunan 3 çocuk hayatını kaybetti. İşte acı olaya ilişkin detaylar...
Gelen son dakika haberine göre, Konya'da gece yarısı Suriyeli bir ailenin yaşadığı müstakil bir evde biranda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'ndeki Suriyeli bir ailenin kaldığı 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.
Dumanları gören komşuların ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında evin alt katında oturan anne Kader (21) ile baba Cihat el-İsmail (23), kendi imkanlarıyla evde dışarı çıktı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Çocukların cesetleri, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken anne ile baba, çalışmaları gözyaşları ile izledi.
BABA CİHAT EL-İSMAİL, KAĞIT TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangının ardından evde soğutma çalışması yapıldı. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre yangının, üst katta çocuklar için kullanılan elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor.
Ayrıca, üç çocuğunu yangında kaybeden Cihat el-İsmail'in, kentte kağıt toplayıcılığı yaparak ailesinin geçimini sağladığı anlaşıldı.
Soğutma çalışmalarını büyük üzüntü içerisinde izleyen kederli baba el-İsmail'i yakınları teskin etmeye çalıştı.
Mahalle sakini ve olayın görgü tanığı olan Suriyeli bir genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, evden yükselen dumanları görür görmez yardıma koştuklarını söyledi.
Çocukların üst katta uyuduktan sonra, baba ve annenin eve misafirliğe gelen amcalarıyla alt katta vakit geçirdiğini ifade eden genç, "Anne ve babanın üst katta çıkan yangından ilk başta haberleri olmamış. Komşular haber etmiş. Daha sonra dışarıya çıkarak yardım istemişler." diye konuştu.
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