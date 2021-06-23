23 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: Avcılar’da kolonları çatlayan bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Avcılar’da gece saatlerinde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşmaya başlayan 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Binada kalan apartman sakinleri sokağa dökülerek geceyi yakınlarında geçirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2021
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Son dakika: Avcılar’da kolonları çatlayan bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Olay saat 01.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Ördek Sokakta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın taşıyıcı kolonlarında çatlama sesleri gelmeye başladı.

Kolonların çatlama sesini duyan apartman sakinleri, paniğe kapıldı. Apartman sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine binanın olduğu yere gelen ekipler apartmanı boşalttı.


BİNANIN ÖNCEDEN BOŞALTILDIĞI ÖĞRENİLDİ
Apartmanın sakinlerinin iddiasına göre çatlakların oluşmaya başladığı binanın daha önceden tahliye edildiği öğrenildi. Apartmanda bulunan aileler ise yakınlarının evlerine gitti.

Olay yerine gelen belediyeye bağlı ekipler apartman kapısına mühür vurarak giriş ve çıkışları kapattı.

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