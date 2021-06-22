22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Duygu Delen davasında yeni karar açıklandı! Mehmet Kaplan gözaltına alınarak cezaevine götürüldü

Duygu Delen davasında yeni karar açıklandı! Mehmet Kaplan gözaltına alınarak cezaevine götürüldü

Gaziantep’te Duygu Delen’in ölümüne ilişkin açılan davada ev hapsi kararıyla tahliye edilen Mehmet Kaplan’ın tahliyesine yönelik yapılan itiraz kabul edildi. Evinde gözaltına alınan Kaplan, cezaevine götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
ABONE OL
Duygu Delen davasında yeni karar açıklandı! Mehmet Kaplan gözaltına alınarak cezaevine götürüldü

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet K'nin "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmesine yapılan itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

EV HAPSİ KARARIYLA BULUNDUĞU İKAMETTE GÖZALTINA ALINDI

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Haziran'da görülen davada, tutuklu sanık Mehmet K'nin "ev hapsi" ile tahliye edilmesine ilişkin hükme Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazı, bir üst mahkeme sıfatıyla inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi.

Mahkeme, itirazı yerinde bularak mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Mehmet K'nin tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Kararın ardından sanık polis ekiplerince, "ev hapsi" kararıyla bulunduğu ikametinde gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran'da ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verilmiş, aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti.

Duygu Delen kimdir? DUYGU DELEN KİMDİR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA