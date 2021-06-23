Konya'daki yangında 3 kardeş ölmüştü! Geriye acı hikayeleri ortaya çıktı

Çocukların babası Cihat el-İsmail'in inşaatlarda çalıştığını, boş zamanlarda da kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağladığını belirten as-Sef, "Aile Konya'ya geleli 6 yıl oldu. 3-4 yıldır da bu evde yaşıyorlardı. 2 yaşındaki Fatma bu evde dünyaya geldi. Babası çocuklarının geleceği için ek iş yapıyor ve çok çalışıyordu. Böyle üzüntü verici olaydan dolayı söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.