İstanbul’da konsolosluk aracında dehşet anları! Gözyaşlarına boğuldu
Beyoğlu'nda saat 09.30 sıralarında Kurtuluş Deresi Caddesi’nde konsolosluk aracının önünü kesen saldırgan aracın camını kırıp ön koltuktaki çantayı alarak kaçtı. Dehşeti yaşayan araç sürücüsü kadın gözyaşlarına boğulurken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kurtuluş Deresi Caddesi'nden 34 CC 2945 plakalı konsolosluk aracı ile Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'na giden ve içinde iki kadının bulunduğu cipin önünü kesen bir kişi sürücü kadından para istedi.
Bu sırada cipin ön sağ camını yumruk atarak kıran saldırgan ön koltuktaki çantayı alıp kaçtı.
Dehşeti yaşayan sürücü kadın gözyaşlarına boğulurken arka koltukta bulunan kadın da büyük panik yaşadı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kısa sürede gelen sivil polis ekibi yol ortasında kalan aracı biraz ileriye çekti. Olay sırasında arka koltukta bulunan kadın taksi ile Fransız Sarayı'na gitti.
"ELİYLE PARA İŞARETİ YAPTI, ÇANTAMI ALDI, KAÇTI"
Araç sürücüsü kadın da polis aracına alınarak polis merkezine götürüldü. Kadın "Para istedi, hırsız olduğu belliydi zaten. Sonra eliyle camı kırdı. Eliyle para işareti yaptı, çantamı aldı, kaçtı" diye konuştu. Olay sonrası soruşturma başlatan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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