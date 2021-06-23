İstanbul’da konsolosluk aracında dehşet anları! Gözyaşlarına boğuldu

"ELİYLE PARA İŞARETİ YAPTI, ÇANTAMI ALDI, KAÇTI"

Araç sürücüsü kadın da polis aracına alınarak polis merkezine götürüldü. Kadın "Para istedi, hırsız olduğu belliydi zaten. Sonra eliyle camı kırdı. Eliyle para işareti yaptı, çantamı aldı, kaçtı" diye konuştu. Olay sonrası soruşturma başlatan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.