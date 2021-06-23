Kadir Şeker kurtarmıştı! Cezaevinde sürpriz evlilik...
Konya'da Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın elinden dayak yerken kurtardığı sevgilisi Ayşe Dırla'nın, 900 gram eroinle yakalanıp, tutuklandığı Murat Hanlı ile cezaevinde evlendiği ortaya çıktı.
Üniversite sınavlarına hazırlanan ve tıp fakültesinde okumak isteyen Kadir Şeker, geçen yıl 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yoldan geçerken Piri Reis Parkı'nda, Ayşe Dırla'yı, sevgilisi Özgür Duran'ın dövdüğünü fark edince müdahale etti.
Kadir Şeker, aralarında çıkan arbedede Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı.
Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi. Taraf avukatlarının itirazı üzerine karar, Yargıtay'a taşındı.
BERABER GİRDİKLERİ CEZAEVİNDE EVLENDİLER
Kadir Şeker'in, sevgilisi Özgür Duran'ın elinden kurtardığı Ayşe Dırla ise 29 Kasım'da merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde polisin düzenlediği operasyonda, Murat Hanlı ile birlikte otomobilde, bebe bisküvisi içine gizlenen 900 gram eroinle yakalandı.
Gözaltına alınan Dırla ile Hanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet savcılığı tarafından 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Ayşe Dırla'nın birlikte tutuklandığı Murat Hanlı ile cezaevinde evlendiği ortaya çıktı.
Mahkeme kayıtlarında da Ayşe Dırla'nın soyadının 'Hanlı' olarak değiştirildiği, çiftin yargılanmasının devam ettiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU!
Konya'da 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker (21) tutuklanmıştı.
Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.
Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu.
Kadir Şeker'in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti.
Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi.
Mahkeme, meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak, Şeker'in beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi.
Özgür Duran'ın avukatları da karara itirazda bulundu.
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce hapis cezası onaylanıp, itirazlar reddedilerek, dosya Yargıtay'a gönderildi.
Kadir Şeker'in avukatları da olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini savunarak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin onayladığı hapis cezası kararının bozulması ve tahliye için Yargıtay'a başvuruda bulundu.
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