Hayatının her anında yanında! 724dinle açıldı! Gündemden spora, çocuk masallarından sesli kitaplara!
Turkuvaz Medya'nın yeni projesi 724 Dinle yayın hayatına başladı. Web, mobil ve uygulama olarak hizmete giren 724dinle.com'da gündeme ilişkin güncel, spor, ekonomi, yaşam haberlerinin yanı sıra çocuk masalları, sesli kitap, eğitici ve öğretici birçok seslendirme de sizleri bekliyor.
Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu Turkuvaz Medya, yenilikçi adımlarına bir yenisini daha ekledi. Hayata geçirilen 724dinle projesi ile gündeme ilişkin en güncel haberlerin yanı sıra spordan sanata, ekonomiden yaşam haberlerine varıncaya kadar binlerce haber sizin için seslendirildi.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ SESLENDİRME SANATÇILARI İLE İŞBİRLİĞİ
Özellikle günlük yaşamda okumaya vakti olmayanlar, 724dinle aracılığı ile gündemi yakından takip edebilecek ve en yeni haberleri Türkiye'nin en iyi seslendirme sanatçılarının ağzından dinleyebilecek.
SADECE SİZE ÖZEL
724dinle'ye üye olarak kendinize özel favorilerinizi oluşturabilir, takip listesinizi düzenleyebilir ve çalma listelerinizi de oluşturabilirsiniz.
ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI!
724dinle büyükler kadar çocuklar için de yüzlerce içerik sunuyor. En güzel çocuk masalları, sesli kitaplar, eğitici ve öğretici içerikler ve dünya klasiklerinden temel eserlerimize varıncaya kadar birçok farklı içerik 724dinle.com'da yer alıyor.
TEK TIK UZAĞINIZDA
724dinle.com'a web ve mobilin yanı sıra akıllı telefonlarınıza indireceğiniz 724dinle uygulaması ile de ulaşabilirsiniz.
724DİNLE UYGULAMALARINI İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARA TIKLAYIN
724Dinle Android uygulaması için tıklayın
13 CANLI RADYO TEK PLATFORMDA
7/24 Dinle ile günün 24 saati; Radyo Turkuvaz, Turkuvaz Romantik, Turkuvaz Efsane, Vav Radyo, A Spor Radyo, A News Radio, Musiki, Turkuvaz Nostalji, Anadolu, Radyo Energy, Radyo Soft, A Haber Radyo, A Para Radyo gibi 13 farklı radyoyu canlı olarak dinleyebilirsiniz.
MODUNA GÖRE HABER DİNLE
Müzik platformlarından alışık olduğumuz moduna ya da konumuna göre dinleme özelliği 7/24 Dinle'de yepyeni bir boyut kazanıyor.
SESLİ YAZAR DİNLE
Sabah Gazetesi ve Fikriyat'ın köşe yazarları güncel yazıları ile sesli olarak 7/24 Dinle'de. Günlük olarak seslendirilen yazarlar ile gündemi takip etmekle kalmayacak ona hâkim de olacaksınız.
A HABER ARŞİVİ YENİDEN CANLANIYOR
İzleyiciler kaçırdıkları ya da henüz keşfedemedikleri A Haber'in eski ve yeni programlarını da 7/24 Dinle'de dinleme fırsatı buluyor. Memleket Meselesi, Canan Barlas İle Gündem, Portre, Perde Arkası, Bir İnsan Bir Hikâye gibi programların yanı sıra özel haber ve analiz yayınları da artık 7/24 Dinle platformunda.
DİNİ YAYINLARIYLA FARK YARATIYOR
Fikriyat ve Vav Radyo'nun arşiviyle Esma-i Hüsna, Hadis ve Sünnet, Günlük Hayatta İslam, Kur'an'ın Gölgesinde, İslam Ahlakı programları yeniden hayat bulurken, onlarca farklı değerli hocanın sesinden Aşr-ı Şerif, Cüz, Meal Cüz dinleme imkânı da tanıyor.
ALANINDA UZMAN DOKTORLARDAN GÖRÜŞLER
Sabah.com.tr'ye özel alanında uzman doktorların genel sağlık, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, estetik ve diyet konularında çok özel açıklamalarını dinleyebilir, her yeni güne daha sağlıklı başlamanın ipuçlarını yakalayabilirsiniz.
NİHAT HATİPOĞLU DA 7/24 DİNLE'DE
"Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor" çalma listeleri ile namaz, oruç, İslam'da aile hayatı gibi birçok konuda soru işaretlerinizi giderebilirsiniz. Nihat Hatipoğlu farkıyla İslam'ı ve İslam öğretilerini daha yakından tanıyabilirsiniz.
SESLİ ÖYKÜ VE MASALLAR
Turkuvaz Kitap editörlerinin seçimiyle belirlenen ve her yeni gün büyüyen kitaplığı ile 7/24 Dinle'nin Sesli Kitap bölümünde öyküler, masallar ve yazarlara özel çalma listelerini bulabilirsiniz. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ömer Seyfettin, dünyada öyküleriyle ses getiren Jack Londan ve daha birçok yazar sizleri bekliyor.
POPÜLER İSİMLERLE SESLİ RÖPORTAJLAR
Ünlü isimlerle yapılan çok özel röportajlar, her ay yenilenen isimlerle 7/24 Dinle'de. Yıldızı Parlayanlar, Oyuncular, Müzisyenler, Sosyal Medya Ünlüleri, Popüler Konular ve Gel de Anlat çalma listeleri yine bir adım ötenizde.
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