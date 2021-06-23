İstanbul'da kırmızı ışık ihlali sonrası yaşanan kazada 2 kişi yaralandı

İddiaya göre 34 NL 7224 plakalı otomobilin sürücüsü N.T. Teşvikiye Caddesi'nden Rumeli Caddesi istikametine giderken kırmızı ışıkta durmadı. Bu arada Vali Konağı Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 HCB 81 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta savruldu. N.T.'nin kullandığı 34 NL 7224 plakalı otomobil park halindeki iki otomobile daha çarptı.