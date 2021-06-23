İstanbul'da kırmızı ışık ihlali sonrası yaşanan kazada 2 kişi yaralandı
Şişli'de saat 06.00 sıralarında Teşvikiye Mahallesi, Vali Konağı Caddesi'nde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı. 4 araçta hasar meydana geldi.
İddiaya göre 34 NL 7224 plakalı otomobilin sürücüsü N.T. Teşvikiye Caddesi'nden Rumeli Caddesi istikametine giderken kırmızı ışıkta durmadı. Bu arada Vali Konağı Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 HCB 81 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta savruldu. N.T.'nin kullandığı 34 NL 7224 plakalı otomobil park halindeki iki otomobile daha çarptı.
SİMİTÇİ SON ANDA KURTULDU
Kazanın meydana geldiği kavşakta simit tezgahı bulunan Yaşar Akgün kazadan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet önce simit tezgahına ardından da yön tabelasına çarptı.
KAZADA İKİ KİŞİ HAFİF YARALANDI
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Yaşar Akgün ve otomobil sürücüsü N.T.'ye ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.
Yaralılar daha sonra ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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