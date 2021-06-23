Bu görüntüler Ankara'da! Dere taştı evleri su bastı!
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir dere sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşma sonucu 11 evi su basarken, 4 köpek ve 2 inek hayatını kaybetti. Mahallenin altyapısı olmadığından dolayı sürekli su baskını olduğunu belirten muhtar Hikmet Öztürk, "Biz alt yapının yapılmasını, dere yataklarının açılmasını istiyoruz” dedi.
Ankara'da bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hasara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Karacakaya Mahallesi'nde dağdan inen dere yatağında taşkın meydana geldi. Mahalle girişindeki mefezlerin de taşması sonucu, mahallede bulunan 11 müstakil evi, biriken su bastı.
Mahalle sakini bir hayvancının dere yatağında otlattığı 2 ineği sele kapılarak kilometrelerce sürüklenerek telef oldu. Su basan evlerden birinde ise bahçede bulunan 4 köpek boğularak hayatını kaybetti. Ekipler ise suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Mahallenin altyapısı olmadığından dolayı sürekli su baskını olduğunu belirten muhtar Hikmet Öztürk, "Devlet büyüklerimizden buraya bir an önce çözüm getirmelerini istiyorum. Ekinler, nohutlar ve vatandaşların evi zarar gördü. Biz alt yapının yapılmasını, dere yataklarının açılmasını istiyoruz" dedi.
Su baskınında evi zarar gören Gökhan Köksal, "Öğlen saatlerinde şiddetli yağış sorası dağdan gelen su birikintisi ile yollarımız kapandı. Burada gölet oluştu ve burada bulunan hobi bahçelerini su bastı. Elektrik kesintisi ve yolların kapanması burada olumsuzluklar oldu. Belediyemiz burada uzun saatlerdir çalışıyor. Hepimiz çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
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