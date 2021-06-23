Bu görüntüler Ankara'da! Dere taştı evleri su bastı!

Mahalle sakini bir hayvancının dere yatağında otlattığı 2 ineği sele kapılarak kilometrelerce sürüklenerek telef oldu. Su basan evlerden birinde ise bahçede bulunan 4 köpek boğularak hayatını kaybetti. Ekipler ise suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Mahallenin altyapısı olmadığından dolayı sürekli su baskını olduğunu belirten muhtar Hikmet Öztürk, "Devlet büyüklerimizden buraya bir an önce çözüm getirmelerini istiyorum. Ekinler, nohutlar ve vatandaşların evi zarar gördü. Biz alt yapının yapılmasını, dere yataklarının açılmasını istiyoruz" dedi.