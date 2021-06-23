Son dakika: Eski koca dehşeti! Önce vurdu sonra canına kıydı

Konya'da, 43 yaşındaki Halime Uyar, 3 çocuğunun babası 46 yaşındaki Mesut Çoban'dan şiddet görüyordu. Dayağa dayanamayan Uyar, 15 yıl önce eşinden anlaşmalı olarak boşandı. Ancak, çift daha sonra, çocukları için yine birlikte yaşamaya başladı. Son dönemde Mesut Çoban eşine yeniden şiddet uygulamaya başlayınca, 2 hafta önce kızını da alarak evi terk eden Halime Uyar, kız kardeşinin evine yerleşti.