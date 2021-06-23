İçişleri Bakanlığından ehliyet (sürücü belgesi) açıklaması: Yeni TC kimlik kartına... | YENİ TC KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

Kullanım Alanları

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile hem kamu kurum ve kuruluşları hem de özel sektör uygulamalarında yüksek güvenlikli kimlik doğrulama yapılması mümkündür.

Sahip olduğu temaslı ve temassız kimlik doğrulama mekanizmaları ve uluslararası standartlarda entegrasyon kabiliyetleri sayesinde hayatımızda kullanılan bir çok cihaz ve uygulamayla entegre edilerek kullanılması mümkün olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektörün Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile entegrasyonu sağlamasını takiben; bankacılıktan noter işlemlerine, tapu işlemlerinden sağlık ve sigorta işlemlerine kadar birçok alanda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile güvenli doğrulama işlemi sağlanabilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uluslararası standartlarda elektronik imza alt yapısına sahiptir. Bu özelliği sayesinde her türlü elektronik imza işlemi, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı kullanılarak gerçekleştirilebilecektir.