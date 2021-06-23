Denizli’de 5 dakikalık kum fırtınası yıktı geçti

Denizli'de ve ilçelerinde gün içerisinde geçen güneşli hava bir anda bulutlarla kapanmasıyla birlikte kum fırtınası geldi.

Fırtına kent merkezinde etkili olurken, büyük tabelaların, ağaçların, çatıların ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu.