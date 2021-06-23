Denizli’de 5 dakikalık kum fırtınası yıktı geçti
Denizli’de havanın bir anda kapanmasıyla birlikte hızla gelen kum fırtınası kentte 5 dakika içerisinde ağaçlar, tabelalar ve çatıların uçmasıyla çok sayıda maddi hasar meydana geldi.
Polis, itfaiye ve zabıta ekipleri meydana gelen olaylara müdahalede bulunmaya devam ediyor.
Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle görüş mesafeleri düşerken vatandaşlar paniğe kapıldı.
Meydana gelen kum fırtınasında oluşan maddi hasarlı olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.
İlçelerde ise bazı evlerin çatılarının uçtuğu ve ardından yağmur yağışının etkili olduğu öğrenildi.
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