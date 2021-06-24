Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kahvelerde oyun serbest mi, var mı?
Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşmenin ardından 1 Temmuz itibariyle tüm kısıtlamalar yurt genelinde kalkıyor. Hal böyle olunca kahvehanelerde oyun yasağı yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte, Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kahvelerde oyun serbest mi, var mı?
Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kahvelerde oyun serbest mi, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle tam normalleşmeye geçildiğini açıkladı. Bu noktada, kahvehane sahipleri de oyun oynama yasağı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Kahvehanelerde iskambil, tavla, kağıt ve okey gibi oyunlarının serbest olup olmadığı sorgulanmaya başladı. İşte, kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kahvelerde oyun serbest mi, var mı?
KAHVELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?
Kahvehanelerde tavla, kağıt, iskambil ve okey yasağı hakkında henüz yeni bir gelişme bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile yasakların birçoğunu kalkacağını açıkladı.
Kahvehanelerde oyun yasağının serbest olup olmayacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli olacak.
EN SON ALINAN KARAR NEYDİ?
Bir önceki toplantıda çıkan karar ise şu şekilde;
"Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır. Yeni genelge ile kahvehaneler açık olacak. Temmuz ayına kadar geçerli olacak genelge ile kahvelerde bir süre daha oyun oynanması yasak olacak."
KAHVEHANELERDE OYUN, OKEY VE TAVLA OYNAMAK SERBEST Mİ?
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi şartı getirildi.
Kahvehane, kıraathane, dernek lokali, çay ocağı ve çay bahçeleri 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.
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