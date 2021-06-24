Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kahvelerde oyun serbest mi, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle tam normalleşmeye geçildiğini açıkladı. Bu noktada, kahvehane sahipleri de oyun oynama yasağı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Kahvehanelerde iskambil, tavla, kağıt ve okey gibi oyunlarının serbest olup olmadığı sorgulanmaya başladı. İşte, kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kahvelerde oyun serbest mi, var mı?

KAHVELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

Kahvehanelerde tavla, kağıt, iskambil ve okey yasağı hakkında henüz yeni bir gelişme bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile yasakların birçoğunu kalkacağını açıkladı.