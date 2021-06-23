Ankara'da "Göçmen Kuşlar" operasyonu! Akılalmaz yöntemle vurgun yaptılar
Son dakika haberine göre; Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Göçmen Kuşlar" adını verdikleri operasyonla oturum, çalışma izni ve vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklu kişileri tuzağa düşren çeteye operasyon düzenledi.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, oturum, çalışma izni ve vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklu kişileri tuzağa düşürülerek dolandırıldıkları yönünde ihbar gelmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin soruşturmayı derinleştirmesinin ardından 11 ilde milyonluk vurgun yapan 11 kamu görevlisi, 1 avukat, bankacı ve danışmanlık şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 51 kişiden oluşan liderinin ise kamu da güvenlik görevlisi olarak çalışan C.A.'nın olduğu suç örgütünü tespit etti.
Ekipler 1 yıl boyunca suç örgütünü adım adım takip ederek yabancı uyruklu kişileri nasıl tuzağa düşürdüklerini ortaya çıkardı. Ankara Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün milyonluk vurgunun arka planını SABAH'a paylaştı. Suç örgütünün Irak, Suriye, Afganistan ve Çin gibi ülkelerin vatandaşlarının da aralarında bulunduğu yabancı uyruklu 110 kişiyi, belirledikleri 3 yöntem ile dolandırdıklarını kaydedildi.
METRUK BİNAYI 50 YABANCIYA İKAMET OLARAK GÖSTERMİŞLER
Türkiye'de oturum ve çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişiler danışmalık şirketine başvurarak yardım talebinde bulundu. Danışmanlık şirketinde çalışan suç örgütü üyeleri, ağlarına düşürdükleri mağdurlardan aldıkları rüşvet karşılığında LPG montajı, çocuk ve yaşlı bakıcılığı işlerinde çalışıyor göstererek sağlık sigortası başvurusunda bulundu. Böylelikle yabancı uyruklu kişiler 1 yıllık oturma ve çalışma izni sahip oldu. Ayrıca, Kırıkkale'de bir metruk binayı yerleşim yeri gibi gösteren zanlılar, 50 yabancı uyruklu kişiyi burada yaşıyormuş gibi gösterdikleri saptandı.
SAHTE POLİS KİMLİĞİYLE GÜVEN SAĞLANDI
Suç örgütünün diğer bir yöntemi ise, oturma ve çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerden işleri takip etme vaadiyle 5 bin dolar talep etti. Kamu kurumuna getirilen yabancı uyruklu kişiler kamuda görevli örgüt üyeleri ile tanıştırıldı. Memurlar, olaydan habersiz olan yabancı uyruklu kişilerin parmak izlerini alıyormuş gibi davranarak oturma izni işlemlerinin başlattığını aktardı. Bununla da yetinmeyen suç örgütü üyeleri, yanlarında sürekli taşıdıkları polis yeleğini giyerek, mağdur kişilerin işlemlerinin resmi görevliler tarafından takip ediliyor izlenimi verdi.
DAİREYİ 250 BİN DOLAR GÖSTERİP TÜRK VATANDAŞI YOLU AÇTILAR
Türkiye 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık verildiğini bilen suç örgütü üyeleri emlakçı ve eksper üzerinden planlarını devreye soktu. Ankara'nın Mamak İlçesi'nde bulunan bir daire için yabancı uyruklu kişi ile anlaşan zanlılar, eksper üzerinden fiyatı düşük olan 100 bin dolarlık daireyi 250 bin dolar değer biçilmesini sağladı. Suç örgütü üyeleri böylelikle yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşı olma engeli ortadan kalkmasını sağladıkları ortaya çıktı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ LİDERDEN KİRALIK LÜKS ARAÇ TUTKUSU
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütüne yönelik çalışmasının tamamlamasının ardından Göçmen Kuşlar adını verdikleri operasyon için düğmeye bastı. Ankara merkezli 11 ilde 51 ikamet, 5 iş yeri olmak üzere baskın düzenlendi. Operasyonda örgüt üyesi C.A.'nın da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Adresler yapılan aramalarda ise mağdurlara ait dilekçe, pasaport fotokopisi, kaşe ve sahte çalışma belgeleri ele geçirildi. Kamuda güvenlik görevlisi olarak çalışan örgüt lideri C.A.'nın hesabına yüklü miktarda para girişinin olduğunu belirlenirken aylık 15 bin liraya kiraladığı lüks otomobile bindiği tespit edildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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