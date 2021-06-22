Yerli aşını ismi nedir? Vac nedir, ne demek? Turkovac yerli aşının adı ne anlama geliyor? Tıp dilinde Vac açıklaması...

Yerli aşının adı nedir? Vac ne anlama geliyor? Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen yerli aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Bu gelişmelerin ardından yerli aşı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, yerli aşını ismi nedir? Vac nedir, ne demek? Turkovac yerli aşının adı ne anlama geliyor? İşte tıp dilinde Vac açıklaması...

YERLİ AŞININ İSMİ NEDİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli aşının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı. Şimdi ise yerli aşının adının sonunda yer alan "Vac" kelimesinin tıp dilinde ne anlama geldiği merak ediliyor.