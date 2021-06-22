Tatile Karadeniz'e gideceklere 'ayı' uyarısı: Şarkı söyleyin

'BİRÇOK YER YABAN HAYVANLARINA KALDI'

Ayıların yerleşim yerlerine kadar indiğine dikkat çeken Başkaya, "Turistlerimizin geldikleri yerler belli. Uzungöl, Sümela Manastırı'nın bulunduğu yer. Yeni yeni katılan birçok orman içi turizm mekanlarımız var ama salgınla birlikte boş kalan ve insanların evlerinden çıkarak şenlendiremediği bu yerler artık artan ayı popülasyonu ile birlikte ayılara ve yaban hayvanlarına kaldı. Ayılar buralarda geziyor ya da bu bölgelerin civarlarında dolaşarak yemek arıyorlar. Bazı insanlarda piknik yapıp arta kalan yiyeceklerini ormanda yaban hayvanları için gelişi güzel bırakıyor. Daha sonraki gün yaban hayvanları gelip bu yiyecekleri götürüyorlar ve bu durumda ayılar başta olmak üzere yaban hayvanları insanların geçtiği yerlere daha çok uğruyorlar" diye konuştu.