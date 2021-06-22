'Yedek hatla' tuzak kuran eşe 3 yıl hapis talebi!

Geçen yıl yaşanan olayda, boşanma aşamasında olan eşinden intikam almak isteyen Fatih Y., akıllara durgunluk verecek bir plan hazırladı. Genç adam eski eşi Semra Y.'nin kullandığı hattı daha önce kendi adına aldığı için, GSM şirketinden yeni bir SİM kartı talebinde bulundu.