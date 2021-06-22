22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'da! Akın akın geliyorlar

Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'da! Akın akın geliyorlar

Son dakika haberine göre; 'nın 2 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasının ardından ilk turist kafilesi, bugün "turizmin başkenti" 'ya geldi. Gün içinde Rusya'dan 'ye 44 uçak ile 12 binden fazla turistin Antalya'ya gelmesi bekleniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2021
ABONE OL
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'da! Akın akın geliyorlar

İki aylık uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte 'dan 132 kişilik ilk turist kafilesi 'ya geldi. Turistler yeniden Antalya'ya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Rusya, 'ye olan uçuşlara 15 Nisan tarihinden itibaren kısıtlama getirdi. Türkiye'de alınan önlemlerle birlikte düşen vaka sayılarının ardından hükümeti tedbirleri yerinde incelemek için geçen hafta Antalya'ya heyet gönderdi.

7 kişiden oluşan heyet, , ve bölgesindeki turizm tesislerinde incelemeler yaptı. Otellerde alınan tedbirlerin salgını kontrol altında tutma noktasında yeterli olduğunu düşünen Rus heyet, hazırladıkları olumlu raporu Rusya hükümetine 18 Haziran Cuma günü sundu ve kısıtlamalar kaldırıldı.

15 BİN TURİST BEKLENİYOR
Bu karar turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Her yıl ortalama 5-7 milyon arası Rus turistin geldiği Türkiye'ye kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte yalnızca Antalya'ya günde ortalama 15-20 bin turistle sezon sonunda 5 milyon civarı Rus turistin gelmesi bekleniyor.

İLK YOLCULAR TÜRK HAVA YOLLARI'YLA GELDİ
Kısıtlamanın kalkmasının ardından Rus tatilciler, bugün 2 aylık aranın ardından ilk kez Antalya'ya geldi. 'nın () TK 212 sefer sayılı 'ndan kalkış yapan uçak, saat 05.40'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. 132 Rus yolcu, havalimanında PCR test kontrol noktasından geçerken negatif test sonuçlarını gösterdi.

Vücut ısıları da termal kameralarla ölçülen Rus tatilciler daha sonra kendilerini bekleyen tur operatörlerine ait araçlarla konaklayacakları tesislere gitti.

Yolculardan , Antalya'da yaşayan bir dostunun yanına tatile geldiğini söyledi. Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra Türkiye'de olmanın çok güzel olduğunu dile getiren Uvanov, "Bütün yılın yorgunluğunu atıp, güzel bir tatil yapıp, dönmek istiyorum." dedi.

da tatil yapmak için sabırsızlandıkların ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla hemen uçak biletlerini aldıklarını belirtti. Antalya'yı ve Türkiye'yi çok sevdiklerini söyleyen Donskaya, ailesiyle birlikte geldiğini ve sıcak bir kentte güzel bir tatil yapmak istediğini kaydetti.

da Türkiye'de büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA