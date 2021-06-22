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Bursa'da kısıtlamada açık eğlence merkezine baskın: 17 kişiye 53 bin lira ceza

'da, kısıtlama saatlerinde açık olduğu belirlenen eğlence mekanına yapılan baskında 17 kişiye toplam 53 bin 550 lira ceza kesildi. İşletme hakkında da tutanak düzenledi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.06.2021
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Bursa'da kısıtlamada açık eğlence merkezine baskın: 17 kişiye 53 bin lira ceza

'da polis ekipleri, merkez Altıparmak Caddesi'nde faaliyet gösteren alkollü eğlence mekanının kısıtlama saatlerinde açık olduğu ve müşteri kabul ettiğini belirlemesi üzerine harekete geçti.

Mekana baskın yapan polis ekipleri, içerde müşteri olduğunu belirledi.

Polisler mekanda bulunan 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 53 bin 550 lira ceza keserken, işletme hakkında da tutanak düzenledi.

Olay yerinden bir kare

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