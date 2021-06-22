Son dakika: Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı 3. faz ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı yerli aşı son durum

Son dakika... Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yurt genelinde toplam yapılan aşı sayısı 44 milyona yaklaşırken yerli aşı ile ilgili de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşının isminin "Turkovac" olduğunu duyurdu. Bu gelişmelerin ardından yerli aşıda son durum merak ediliyor. Peki, Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı 3. faz ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı yerli aşı son durum nedir? İşte cevaplar...

YERLİ AŞI SON DURUM

TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Kovid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapılmıştı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2'nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100'ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı. Gönüllü başvurularının tamamlanmasının ardından 22 Haziran'da gönüllü aşılamalarına başlandı.