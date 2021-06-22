Son dakika: Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı 3. faz ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı yerli aşı son durum
Son dakika... Yerli aşı ne zaman çıkacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Faz-3 aşamasına geçilen yerli aşının adının "Turkovac" olduğunu duyurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler yerli aşının hangi tarihte çıkacağına çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı 3. faz ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı yerli aşı son durum nedir? İşte haberin detayları...
Son dakika... Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yurt genelinde toplam yapılan aşı sayısı 44 milyona yaklaşırken yerli aşı ile ilgili de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşının isminin "Turkovac" olduğunu duyurdu. Bu gelişmelerin ardından yerli aşıda son durum merak ediliyor. Peki, Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı 3. faz ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı yerli aşı son durum nedir? İşte cevaplar...
YERLİ AŞI SON DURUM
TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Kovid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapılmıştı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2'nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100'ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı. Gönüllü başvurularının tamamlanmasının ardından 22 Haziran'da gönüllü aşılamalarına başlandı.
YERLİ AŞI (TURKOVAC) AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Turkovac aşısı şu anda Faz-3 insan çalışması aşamasında. Faz-3 aşamasında gönüllülere aşılama süreci bugün başladı. Faz-3 sürecinin tamamlanmasının ardından yerli aşının kullanılmaya başlanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yerli aşının çıkacağı tarih açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
YERLİ KOVİD-19 AŞISININ ADI 'TURKOVAC' OLDU
Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Başkan Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.
Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız."
Başkan Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.
AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indirildi. 25 yaş üstü vatandaşlar 23 Temmuz'dan itibaren Sağlık Bakanlığı MHRS üzerinden randevularını alabilecekler.
18, 20 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Başkan Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili son gelişmeleri aktardı. 18 yaş üstüne aşılama sürecine geçileceğini bildiren Başkan Erdoğan konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."
MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.
* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.
* Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan "Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.
* "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.
* "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.
* Açılan ekrandaeğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır. Diğer yaş grupları için randevu tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak.
AŞILAR NASIL YAPILIYOR?
Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek.
Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı, kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleştirilecek ve uygulanacak.
Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerli aşını ismi nedir? Vac nedir, ne demek? Turkovac yerli aşının adı ne anlama geliyor? Tıp dilinde Vac açıklaması...
- Son dakika: Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı 3. faz ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı yerli aşı son durum
- Bayram tatili 15 Temmuz ile birleştirilecek mi? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 ve 11 gün beklentisi...
- 26-27 Haziran YKS sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 YKS TYT AYT ne zaman yapılacak? Üniversite sınav tarihi...
- KPSS ödemesi nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 KPSS geç başvuru sınav ücreti ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar
- Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi günler?
- Resmi açıklama: 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak?
- Son dakika: Muğla Datça'da korkutan deprem! 22 Haziran AFAD son depremler
- Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?
- Müzik yasağı genelgesi son dakika: Gece 12'den sonra müzik sınırlaması var mı? Mekanlarda canlı müzik yasak mı?
- Google sürekli olarak duruyor hatası son dakika! Android çöktü mü? Android uygulamalar ve Google neden açılmıyor?