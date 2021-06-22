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Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde şiddetli deprem (2021 son depremler)

SON DAKİKA |  'nde 'nın ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, "Datça açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." bilgisini paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde şiddetli deprem 2021 son depremler

SON DAKİKA | 'nde 'nın ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, "Datça açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." bilgisini paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, 'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

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