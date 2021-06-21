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AFAD duyurdu! Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamasında Ege Denizi'nde 'nın ilçesi açıklarında saat 22.26'da 3,9 büyüklüğünde bir meydana geldiği açıklandı. İşte depreme dair tüm detaylar ve , Rasathanesi son depremler listesi...

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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AFAD duyurdu! Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika depremler

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Sarsıntı yerin 6.23 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte deprem dair tüm detaylar...

Büyüklük : 3.9 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 35.68 km. Datça (Mugla)

Tarih-Saat : 21.06.2021, 22:26:29 TSİ

Enlem : 36.4028 N

Boylam : 27.1706 E

Derinlik : 6.23 km

Ayrıntılar geliyor...

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