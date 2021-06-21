AFAD duyurdu! Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.26'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. İşte depreme dair tüm detaylar ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Sarsıntı yerin 6.23 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte deprem dair tüm detaylar...
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 35.68 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 21.06.2021, 22:26:29 TSİ
Enlem : 36.4028 N
Boylam : 27.1706 E
Derinlik : 6.23 km
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