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İstanbul’da balçığa saplanan duvar işçisini itfaiye kurtardı

Sultanbeyli'de okul inşaatında çalışan işçi, balçığa saplandı. İtfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan işçi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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İstanbul’da balçığa saplanan duvar işçisini itfaiye kurtardı

Fatih Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde yapımı devam eden okul inşaatında çalışan duvar işçisi Kaan Gürkan Özlen (25), balçığa saplandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan Özlen, ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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