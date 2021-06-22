İstanbul’da yangın çıkarıp karısını öldüren oğlunu yaralayan Mehmet Güney'in görüntüleri çıktı
Ümraniye'de Armağanevler Mahallesi, Narlı Sokak'taki dairede dün çıkan yangında Arzu Rahman Güney hayatını kaybetmiş, oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın ardından koca dehşeti çıkmış, Mehmet Güney de yaşamına son vermişti. Mehmet Güney'in evden panikle çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
YAŞAM DHA
Armağanevler Mahallesi, Narlı Sokak'taki dairede yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı.
Olayın hemen ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise intihar ederek yaşamına son vermişti.
Polisin yaptığı çalışmadan sonra anne Arzu Rahman Güney'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
EVDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI
Ümraniye'de cinayetin ardından Mehmet Güney'in evden çıktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Sokaktaki güvenlik kamerasında görüntülere önce anne Arzu Rahman Güney'in apartmana girişi yansıdı.
Bir süre sonra da baba Mehmet Güney'in elinde poşet, yanında oğlu Kerem Güney ile birlikte binaya girdiği görüldü.
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