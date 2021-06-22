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Alzheimer hastası kadın 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Kadıköy'de 8 katlı binanın en üst katından düşen ve alzaymır hastası olduğu belirtilen 86 yaşındaki Suna Tuğtekin hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Alzheimer hastası kadın 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Suna Tuğtekin isimli 86 yaşındaki kadın Kadıköy, Bostancı Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın 8'inci katında ailesi ile oturuyordu. Alzaymır hastası olduğu belirtilen Tuğtekin, saat 10.30 sıralarında yatak odasının penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis yönlendirildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay sırasında mutfakta olduğunu söyleyen Rus bakıcısı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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