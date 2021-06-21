Meteoroloji Genel Müdürlüğünden çok sayıda il için son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak?

İÇ BATI KESİMLERE SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

21.06.2021 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Bilecik çevreleri, Konya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde YEREL kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.