Meteoroloji Genel Müdürlüğünden çok sayıda il için son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı duyurulurken, vatandaşlar olası su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı uyarıldı. Peki nerelerde yağış olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında yurdun büyük bir kısmında sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı.
İÇ BATI KESİMLERE SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
21.06.2021 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Bilecik çevreleri, Konya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde YEREL kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLACAK
22.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu Bölgesi (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde YEREL kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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