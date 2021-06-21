21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünden çok sayıda il için son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden çok sayıda il için son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı duyurulurken, vatandaşlar olası su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı uyarıldı. Peki nerelerde yağış olacak? ve 'de ...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
ABONE OL
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden çok sayıda il için son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında yurdun büyük bir kısmında sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı.

İÇ BATI KESİMLERE SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

21.06.2021 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in batısı (, , , , ), ve çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (, , , ), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (, , 'nın iç kesimleri), 'nın doğusunun iç kesimleri, çevreleri, Konya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde YEREL kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLACAK

22.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu Bölgesi (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde YEREL kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA