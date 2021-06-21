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Avcılar'da vahşet! Eski eşe silahlı saldırı

. isimli saldırgan 'un ilçesinde eski eşi .'yı silahla yaraladı. Ayaklarından vurulan Gönül A. yere yığılırken, yanındaki kadın arkadaşının karşı koyması üzerine silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Avcılar'da vahşet! Eski eşe silahlı saldırı

'da ., ayrıldığı eşi .'yı sokak ortasında silahla bacaklarından vurdu. Gönül A. ve yanındaki kadın karşı koyunca saldırgan kaçtı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, saat 13.15 sıralarında 'nde meydana geldi.

Yolda bir yakını ile yürüyen Gönül A.'nın yanına kadar yaklaşan ayrıldığı eşi Kader K. tabancası ile peş peşe bacaklarından ateş etmeye başladı.

Kadının kaçma çabası sonuç vermeyen talihsiz kadın yaralandı. Gönül A. ve yanındaki kadın karşı koyunca saldırgan da yere düştü.

Kaçan Kader K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı Gönül A., 'ne kaldırıldı.

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