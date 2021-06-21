Avcılar'da vahşet! Eski eşe silahlı saldırı
Kader K. isimli saldırgan İstanbul'un Avcılar ilçesinde eski eşi Gönül A.'yı silahla yaraladı. Ayaklarından vurulan Gönül A. yere yığılırken, yanındaki kadın arkadaşının karşı koyması üzerine silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.
YAŞAM DHA
Güvenlik kamerasına yansıyan olay, saat 13.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi.
Yolda bir yakını ile yürüyen Gönül A.'nın yanına kadar yaklaşan ayrıldığı eşi Kader K. tabancası ile peş peşe bacaklarından ateş etmeye başladı.
Kadının kaçma çabası sonuç vermeyen talihsiz kadın yaralandı. Gönül A. ve yanındaki kadın karşı koyunca saldırgan da yere düştü.
Kaçan Kader K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı Gönül A., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
- YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasak kaça kadar?
- Aşı yaşı kaça düştü? 18-20-25-30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi sorgulama!
- Son dakika: Bayramda yasak var mı? 19-20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Memurlar dikkat! Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Kabine kararları...
- Son dakika: 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı metro, metrobüs, otobüs, dolmuşa binebilecek mi?
- 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma araçlarını kullanabilecek mi? Kabine kararları...
- Gözler orada! 2021 Temmuz zammı belli oldu mu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...
- Bugün toplantı var mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tam normalleşme...
- Yaz 2021 Doodle oldu! 21 Haziran yaz gündönümü nedir? En uzun gün kaç saat sürer? Ekinoks tarihleri...
- Göç İdaresi personel alımı başvuru nasıl yapılır? 201 kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? Ödenecek maaş...