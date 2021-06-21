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Başkan Erdoğan kendi himayesinde ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin doğum gününü kutladı

Ömer- Evrensel çiftinin ve eşi himayelerinde 'de yapılan ameliyatla ayrılmıştı. Derman ve Yiğit Evrensel için Şehir Hastanesi'nde doğum günü kutlaması yapıldı. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Derman ve Yiğit Evrensel'in doğum gününü kutladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Başkan Erdoğan kendi himayesinde ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin doğum gününü kutladı

ve eşi himayelerinde 'de yapılan ameliyatla ayrılan Derman ve Yiğit Evrensel için Şehir Hastanesi'nde doğum günü kutlaması yapıldı.

Üç yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İngiltere'de yapılan operasyonla ayrılan siyam ikizleri için doğum günü partisi düzenlendi.

'da 2018 yılında dünyaya gelen, ve Ömer Evrensel çiftinin siyam ikizleri, 'da geçirdikleri ameliyatların ardından Ankara'ya dönmüştü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavisi devam eden ikizlerin sağlık durumu gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Siyam ikizleri için tedavi gördüğü hastanede sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Derman ve Yiğit'in doğum günlerini kutladı.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan , "Bugün, zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayata yeniden tutunan siyam ikizleri Derman ve Yiğit yavrularımızın doğum günü… Rabbimizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

İkizlerin tedavi süreçlerinin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, "Bugün çok mutluyuz, Yiğit ve Derman bildiğiniz gibi 3 yaşına girdi. Yaklaşık 1 buçuk senedir beraberiz. Zorlu bir süreç atlattık. Yurt dışında cerrahi süreç yaşadılar. Hastanemizde tedavileri sürüyor, beklediğimizden daha iyi gidiyorlar. İngiltere'de doktorları ile sürekli iletişim halindeyiz. Normal yaşıtlarıyla eşit olacakları şekilde bir tedavi süreci işliyor. Bu konuda umutluyum, mutluyum geldiğimiz nokta bizim için çok iyi denilecek bir nokta" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikizlerin sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini kaydeden Yaşar, "Cumhurbaşkanımız sürekli yakından takip ediyor durumlarını, her iki delikanlının da durumu ile ilgili bilgi veriyoruz kendisine. Bu süreçte yakın ilgilerini hep sürdürdüler, biz de gelişmelerden haberdar ediyoruz kendilerini" diye konuştu.

Geçen yıla kıyasla ikizlerin iyileşme yolunda önemli bir mesafe kat ettiğini söyleyen anne Fatma Evrensel," Çok şükür iyiler, üç yaşına giriyorlar. Çok zor bir süreçti. Zorlukları atlattık, meyvelerini yiyoruz. İyiler sıkıntıları yok, ilerleme oldu fizik tedavi ile. Hem çok küçüklerdi hem dengelerini kuramıyorlardı geçen yıl. Yiğit biraz geriden geliyor ama o da Derman gibi olacak" ifadelerini kullandı.

Baba Ömer Evrensel ise," Mutluyuz, inşallah sıkıntısız bir süreç olacak tedavileri devam ediyor. Çok farklı geçtiğimiz yıla göre durabiliyor desteksiz, Derman yürüyebiliyor" dedi.

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