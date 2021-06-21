Başkan Erdoğan kendi himayesinde ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin doğum gününü kutladı

Antalya'da 2018 yılında dünyaya gelen, Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin siyam ikizleri, Londra'da geçirdikleri ameliyatların ardından Ankara'ya dönmüştü. Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavisi devam eden ikizlerin sağlık durumu gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Siyam ikizleri için tedavi gördüğü hastanede sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Derman ve Yiğit'in doğum günlerini kutladı.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Bugün, zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayata yeniden tutunan siyam ikizleri Derman ve Yiğit yavrularımızın doğum günü… Rabbimizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.