Aşı yaşı kaça düştü? 18-20-25-30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi sorgulama!
Aşı yaşa kaça düştü? Türkiye'de birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 43 milyona yaklaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülen aşılama süreci hız kazanırken hangi yaş grubunun aşılanmasına başlandığı merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 18-20-25-30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte Sağlık Bakanlığı aşı takvimi...
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı dozu 42 milyonu aşarken, Sağlık Bakanlığı tarafından aşı uygulama yaşının düşürüldüğü açıklandı. Salgınla mücadeleyi başarıyla tamamlamak isteyen Türkiye'de aşılama süreci hız kesmeden devam ediyor. Aşılama sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 18-20-25-30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte haberin detayları...
AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ? 18-20-25-30 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 yaş üstü ile SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar Kovid-19 aşı randevusu alabiliyor. 18-20-25 yaş gençlerin aşılama sürecinin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından konu hakkında detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
İşte Türkiye'de toplam yapılan aşılama miktarı;
TÜRKİYE'DE UYGULANAN AŞI MİKTARI NE KADAR OLDU?
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Haziran saat 15.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 28 milyon 21 bin 013, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 482 bin 979 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 42 milyon 503 bin 992 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da 5 milyon 397 bin 37'si birinci doz, 2 milyon 368 bin 727'si ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 765 bin 764 doz aşı yapıldı.
Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 342 bin 69, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 208 bin 174, toplam aşı miktarı 3 milyon 550 bin 243 olarak kayıtlara geçti.
İzmir'de ise 1 milyon 884 bin 202'si birinci doz, 986 bin 336'sı ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 870 bin 538 doz oldu.
MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.
* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.
* Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan "Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.
* "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.
* "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.
* Açılan ekrandaeğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır. Diğer yaş grupları için randevu tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak.
AŞILAR NASIL YAPILACAK?
Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek.
Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı, kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleştirilecek ve uygulanacak.
Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.
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- Aşı yaşı kaça düştü? 18-20-25-30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi sorgulama!
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