Kütahya’da husumetlisini bıçaklayıp kaçan adam kahvede çay içerken yakalandı

Emet'e bağlı Eğrizgöz köyünde oturan Mehmet Ö., ilçe merkezindeki Hükümet Meydanı'ndaki bir kahveye girdiğinde aralarında husumet olduğu belirtilen Hüseyin Ş. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Ö. belinden çıkardığı bıçakla Hüseyin Ş.'yi karnından yaraladı.