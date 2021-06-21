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Kütahya’da husumetlisini bıçaklayıp kaçan adam kahvede çay içerken yakalandı

ilçesinde Mehmet Ö. (63) aralarında husumet olduğu belirtilen Hüseyin Ş.’yi (60) karşılaştıkları kahvede çıkan tartışma sonucu bıçakla yaraladı. Karnından yaralanan Hüseyin Ş., ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaklaşık 50 metre ilerideki başka bir kahvede çay içen şüpheli Mehmet Ö. polisleri görünce kaçmaya çalışırken yakalandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Kütahya’da husumetlisini bıçaklayıp kaçan adam kahvede çay içerken yakalandı

'e bağlı Eğrizgöz köyünde oturan Mehmet Ö., ilçe merkezindeki Hükümet Meydanı'ndaki bir kahveye girdiğinde aralarında husumet olduğu belirtilen Hüseyin Ş. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Ö. belinden çıkardığı bıçakla Hüseyin Ş.'yi karnından yaraladı.

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Ş. ambulansla Emet . Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kahvehaneden ayrılan şüpheli Mehmet Ö. ise yaklaşık 50 metre mesafedeki başka bir kahvehanede oturup çay içti.

Gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya alışan Mehmet Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Mehmet Ö., ifadesi için 'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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