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Otomobil bir anda alev aldı! D-100 Karayolu'nda korkutan anlar

istikametinde bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Otomobil bir anda alev aldı! D-100 Karayolu'nda korkutan anlar

Küçükçekmece kesimi mevkii istikametinde seyreden bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Otomobilden yükselen alevleri gören diğer sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise olay yerinden geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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