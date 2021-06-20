23 yıldır başkasının kalbiyle yaşıyor! Tıp dünyası şaşkın

"Bu bir mucize. Kalbim ailem için atıyor. Kızımın mürverini gördüm. Torunumu kollarımda seviyorum. Mutluluğun resmi bu" açıklaması yaptı. Saliha Akman ise duygularını şöyle anlattı: O dünyanın en güzel kalpli annesi. Annem kalp nakli olduğunda bebektim. Şimdi 27 yaşında ben anneyim. Annem artık torun sahibi oldu. Kalp nakli mucize bir şey...