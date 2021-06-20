20 Haziran 2021, Pazar
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23 yıldır başkasının kalbiyle yaşıyor! Tıp dünyası şaşkın

Kalp yetmezliği hastalığı bulunan , 23 yıl evvel yapılan kalp nakliyle hayata tutundu. 'Başkasının kalbiyle en uzun müddet yaşayan' insan olarak tarihe geçen Akman'ın yedi ay evvel torunu oldu. Akman, mutluluğunu, ''Kalbim ailem ve torunum için atıyor. Bu bir mucize!'' ifadeleriyle tarif etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2021
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23 yıldır başkasının kalbiyle yaşıyor! Tıp dünyası şaşkın

Antalya'da yaşayan Hamide Akman, 1994 yılında kızı 'yı kucağına aldı. Ancak kısa süre sonra rahatsızlandı. Yapılan incelemelerde, kalp yetmezliği hastası olduğu anlaşıldı.

4 yıl boyunca tedavi gördü, ancak durumu kötüye gidince ismi nakil listesine yazıldı. Yalnızca 1 hafta sonra uygun kalbin bulunduğu haberini aldı. Beyin ölümü gerçekleşen Feride Can'ın kalbi ile yeni bir hayata başladı.

TIP DÜNYASI ŞAŞTI KALDI
23 yıldır sağlıkla atan kalbi, tıp dünyasını da şaşkınlığa uğrattı! 'de kalp naklinin ardından en uzun yaşayan kişi olarak tarih yazdı. Nakil sayesinde hayata tutunan Akman, kızı Saliha'yı evlendirdi 7 ay önce de torunu Simay'ı kucağına aldı...

"Bu bir mucize. Kalbim ailem için atıyor. Kızımın mürverini gördüm. Torunumu kollarımda seviyorum. Mutluluğun resmi bu" açıklaması yaptı. ise duygularını şöyle anlattı: O dünyanın en güzel kalpli annesi. Annem kalp nakli olduğunda bebektim. Şimdi 27 yaşında ben anneyim. Annem artık torun sahibi oldu. Kalp nakli mucize bir şey...

EN iYi ÖRNEK
Prof. Dr. , 'ın kalp naklini gerçekleştirdi. Bu güzel hikayeyi örnek göstererek herkesi organ bağışına davet etti. "Kalp nakli insanı hayata bağlıyor. Bunun en güzel örneği Hamide Akman kızını evlendirdi. Onun mutluluğunu gördü. Şimdi torun seviyor" dedi.

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