Şanlıurfa Suruç'ta akrabaların arazi sulama kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.