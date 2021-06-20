20 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa Suruç'ta akrabaların arazi sulama kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa Suruç'ta akrabaların arazi sulama kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre; ’nın ilçesinde akrabalar arasında arazi sulama nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
ABONE OL
Şanlıurfa Suruç'ta akrabaların arazi sulama kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde 'nın ilçesine bağlı Akören kırsal Mahallesi Yalnızdam Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, akraba olan Gök ve Gülek aileleri arasında arazi sulama suyu nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kavga nedeniyle kırsal mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken hastanelerde ise polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Kavgaya ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA