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Babalar Günü'nde hayatını kaybetti! ‘Yanına geleceğim oğlum’ diyerek ağıt yakmıştı

Son dakika haberine göre; 'un ilçesinde 18 gün önce yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlu ’ın cenazesinde “Ben de yakında yanına geleceğim oğlum” diyerek gözyaşı döken , ‘Babalar Günü’nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Babalar Günü'nde hayatını kaybetti! ‘Yanına geleceğim oğlum’ diyerek ağıt yakmıştı

Kaza, 2 Haziran'da ilçeye bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Adem C. yönetimindeki 34 PHV 58 plakalı otomobil, evinin karşısında bulunan bakkala gitmek için tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan 'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Zafer, kaza yerinde hayatını kaybetti. 7 kız kardeşten yıllar sonra tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelen Zafer'den geriye ailesi tarafından çekilen görüntüleri kaldı.

BABALAR GÜNÜ'NDE KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

köyünde toprağa verilen oğlu Zafer Ceylan'ın cenazesinde güçlükte ayakta duran ve "Zafer neredesin, ben de yakında yanına geleceğim oğlum" diyerek gözyaşı döken baba , gece saatlerinde aniden fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz Ceylan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yörede kahvehane işleterek geçimini sağlayan Yılmaz Ceylan, aynı köyde toprağa verdiği oğlunun kabri yanında defnedilecek.

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