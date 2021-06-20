Babalar Günü'nde hayatını kaybetti! ‘Yanına geleceğim oğlum’ diyerek ağıt yakmıştı

BABALAR GÜNÜ'NDE KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Güzelyurt köyünde toprağa verilen oğlu Zafer Ceylan'ın cenazesinde güçlükte ayakta duran ve "Zafer neredesin, ben de yakında yanına geleceğim oğlum" diyerek gözyaşı döken baba Yılmaz Ceylan, gece saatlerinde aniden fenalaştı.