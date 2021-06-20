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Sağlık Bakanlığı güzel haberi duyurdu! Son bir haftada...

'de son bir hafta içerisinde Kovid-19 aşılamalarında rekor geldi. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı tek silah olan aşılamanın hızlanması, eski normallerimize dönmek için önemli bir gelişme... Türkiye'de son bir hafta içerisinde yaklaşık 8 milyon doz aşı uygulandı. Peki Türkiye'de şu ana kadar kaç kişi aşılandı? Toplumsal bağışıklıkta son durum ne? İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaç kişi oldu? Ayrıntılar haberimizde...

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Sağlık Bakanlığı güzel haberi duyurdu! Son bir haftada...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 7 milyon 773 bin 105'i son bir haftada olmak üzere ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 41 milyon 485 bin 262'ye ulaştı.

Türkiye genelinde 20 Haziran 2021 saat 20.03 itibarıyla toplam yapılan aşı dozu 41.495.613 kişiye ulaştı.

1. doz aşı uygulananları sayısı 27.105.118 olurken

2. doz aşı uyglananları sayısı ise 14.390.495'e yükseldi.

Yapılan aşılamayla birlikte toplumsal bağışıklığın yüzde 60-70 oranında sağlanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 19.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 95 bin 368, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 389 bin 894 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 485 bin 262 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı.

İSTANBUL'DA KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

İstanbul'da 5 milyon 216 bin 30'u birinci doz, 2 milyon 355 bin 422'si ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 571 bin 452 doz aşı yapıldı.

Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 277 bin 546, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 200 bin 896, toplam aşı miktarı 3 milyon 478 bin 442 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise 1 milyon 830 bin 347'si birinci doz, 981 bin 307'si ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 811 bin 654 doz oldu.

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