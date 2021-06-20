Bolu'da kanlı hesaplaşma! Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
Bolu'da yaşayan Gürsel S., kedisini öldüren köpeğin sahibi Yücel Güler'i tabancayla vurarak yaraladı. Yaralı Yücel Güler kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, Gürsel S. adliyeye sevk edildi.
Bolu'da kedisini öldüren köpeğin sahibi komşusu Yücel Güler'i (53) tabancayla vurarak yaralayan Gürsel S.(53), adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Dağkent Mahallesi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi.
İddialara göre yan yana villalarda oturan komşulardan zabıta memuru Yücel Güler'in bahçesinde beslediği köpeği, önceki gün Gürsel S.'nin bahçesine atladı.
Köpek, saldırdığı kedinin ölmesine neden oldu. Gürsel S. tartıştığı Güler'e, köpeğini bahçede bağlı tutmasını söyledi. Köpek dün de bahçede bağlı olmayınca 2 komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gürsel S., evinden aldığı tabancayla Güler'e ateş açtı.
Mermilerden biri Güler'in vücuduna isabet etti. Gürsel S., daha sonra evden tüfeği alıp, bu kez köpeğe ateş etti ancak saçmalar, hayvana isabet etmedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Yücel Güler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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