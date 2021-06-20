Bolu'da kanlı hesaplaşma! Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu

Mermilerden biri Güler'in vücuduna isabet etti. Gürsel S., daha sonra evden tüfeği alıp, bu kez köpeğe ateş etti ancak saçmalar, hayvana isabet etmedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Yücel Güler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.