Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte kurban pazarlarındaki yasaklar

Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanacak.



Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılacak, en az 2 metre olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulacak.