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Bir anda apartmanı sardı! Bursa'daki yangında 12 kişi kurtarıldı

Son dakika haberi... 'da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında oluşan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişi sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2021
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Bir anda apartmanı sardı! Bursa'daki yangında 12 kişi kurtarıldı

Bursa'da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında oluşan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişi sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Yeşilalan Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bodrumunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında oluşan yoğun duman nedeniyle üst katta oturanlar apartmanda mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sepetli aracıyla 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişi binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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