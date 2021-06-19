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Son dakika | İstanbul'da halk deprem paniği yaşadı! Soluğu sokakta aldılar

Son dakika haberine göre 'da korkutan deprem... AFAD, saat 15.08'de merkez üssü İstanbul Kartal olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,2 olarak revize etti. Yaşanan deprem sonrası A Haber'e açıklamalarda bulunan vatandaş, korku dolu o anları anlattı. Vatandaş, depremin 5-6 saniye sürdüğünü ve duvarın gidip-geldiğini, panikle kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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Son dakika | İstanbul'da halk deprem paniği yaşadı! Soluğu sokakta aldılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Derpem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesindeki deprem, saat 15.07'de yerin 7.06 kilometre altında gerçekleşti.

"DUVARIN GİDİP-GELDİĞİNİ GÖRDÜM"
Yaşanan deprem sonrası A Haber'e açıklamalarda bulunan vatandaş, korku dolu o anları anlattı. Vatandaş, depremin 5-6 saniye sürdüğünü ve duvarın gidip-geldiğini, panikle kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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