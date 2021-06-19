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Bursa’da çevreye yayılan koku panik yarattı! Özel elbiseli personeller numune aldı

'da itfaiye ekiplerinin çöp yangınına müdahale sırasında suyla temas eden çuvallarda meydana gelen patlamayla birlikte çevreye yayılan yoğun koku, paniğe neden oldu. inceleme yaparken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. İtfaiyenin çöp yangınına müdahalesi sırasında patlamaya neden olduğu çuvaldaki maddeden numuneler alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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Bursa’da çevreye yayılan koku panik yarattı! Özel elbiseli personeller numune aldı

ilçesinde bugün saat 00.30 sıralarında, Tabakhaneler bölgesine çöp yangınına giden ekipler, alevlere su sıkarak müdahale etti.

Bu sırada çuval içindeki maddede patlamalar meydana geldi, çevreye koku yayıldı.

Durumu fark eden itfaiye ekipleri, ' verdi. Mahalleli de kötü koku nedeniyle büyük panik yaşadı.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, dışarı çıkan mahalleliyi evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çuvalları .'nin (38) atıp kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

NUMUNE ALINDI

'da itfaiyenin çöp yangınına müdahalesi sırasında patlamaya neden olduğu çuvaldaki maddeden numuneler alındı.

'ne bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere karşı oluşturulan ekip, özel elbiselerini giyerek aldığı numuneleri, görevlerine tespit etti. Numune, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

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