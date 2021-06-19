Bursa’da çevreye yayılan koku panik yarattı! Özel elbiseli personeller numune aldı
Bursa'da itfaiye ekiplerinin çöp yangınına müdahale sırasında suyla temas eden çuvallarda meydana gelen patlamayla birlikte çevreye yayılan yoğun koku, paniğe neden oldu. AFAD inceleme yaparken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. İtfaiyenin çöp yangınına müdahalesi sırasında patlamaya neden olduğu çuvaldaki maddeden numuneler alındı.
Merkez Osmangazi ilçesinde bugün saat 00.30 sıralarında, Alemdar Mahallesi Tabakhaneler bölgesine çöp yangınına giden ekipler, alevlere su sıkarak müdahale etti.
Bu sırada çuval içindeki maddede patlamalar meydana geldi, çevreye koku yayıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, dışarı çıkan mahalleliyi evlerine gitmeleri konusunda uyardı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çuvalları Oruç K.'nin (38) atıp kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
NUMUNE ALINDI
Bursa'da itfaiyenin çöp yangınına müdahalesi sırasında patlamaya neden olduğu çuvaldaki maddeden numuneler alındı.
AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere karşı oluşturulan ekip, özel elbiselerini giyerek aldığı numuneleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlerine tespit etti. Numune, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.
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