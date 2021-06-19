Aldıkları kursla kendi işinin patronu oldular!

Fatsa ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan Özge Arslan ve eşi Uğur Arslan, halk eğitim merkezlerinde tavukçuluk ve yumurta üretimi üzerine kurslar aldı. 2017 yılında aldıkları destek ile tavuk çiftliği kuran çift, sonrasında da kapasite artırma desteği ile burayı büyüttü.

Burada 2 bin civarı tavuk ile organik yumurta üreten çift, diğer üreticilerden de fason olarak satın aldıkları yumurtaları, 6 aydır ise Dubai ve Almanya'ya ihraç ediyor. Arslan Çifti, bu sektörde herkese yardımcı olabileceklerini belirtiyor.