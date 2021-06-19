19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: istanbul Şile'de kafeterya alev alev yandı

Son dakika: istanbul Şile'de kafeterya alev alev yandı

Son dakika haberiene göre 'un ilçesinde bir ahşap kafeterya çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
ABONE OL
Son dakika: istanbul Şile'de kafeterya alev alev yandı

Yangın, saat 07.15 sıralarında Şile Sofular sapağı mevkiinde bir kafeteryanın bacasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yapının ahşap olması nedeniyle kısa sürede alevler kafeteryayı sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına aldı. Yangın sonucu kafeterya kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA