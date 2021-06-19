Ordu'da ilginç olay! 27 Şubat'ta düşen meteoru bahçesinde buldu

"1,5 KİLO AĞIRLIĞINDA"

Bahçelerinde çalışırken taşı tesadüfen bulduklarını anlatan Ünye Sanayi Sitesi'nde oto yedek parça işi yapan Mithat İsevi, "Ablamla beraber fındık bahçesinde temizlik yaptığımız sırada göktaşı olduğunu tahmin ettiğimiz taşları tesadüfen bulduk. Tabii, bulduktan sonra araştırdık baktık ve bunların göktaşı olduğuna kanaat getirdik. Mıknatısla denedik ve mıknatısla da etkileşim kurarak taşla birbirini tutuyor. Tabii, araştırmalarımız neticesinde ise göktaşı olduğunu bize de söylediler. Zaten internette yapılan paylaşımlarda diğer arkadaşların bulduğu taşlarla aynı olduğunu gördük. Yapısı demir gibi ve kokusu ise kaynaklı demir kokusu gibi olduğunu gördük. Kilogram olarak yaklaşık 1,5 kilogram civarında olduğu ve en büyüğü 750 gram, 1 ufağı 450 gram ve en küçüğü ise 150 gram olarak tarttık. Taşların fındık bahçesinde bulduğumuz bölge ise birbirlerine yakın çevrelere düşmüşlerdi" dedi.